Servidores do BC podem parar por tempo indeterminado O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), David Falcão, disse nesta terça-feira, 17, que os servidores do BC poderão entrar em greve por tempo indeterminado na próxima semana se a paralisação de 72 horas iniciada hoje não surtir o efeito esperado. A principal reivindicação dos grevistas é a equiparação salarial com os auditores da Receita Federal. Ele informou que a adesão à greve de 72 horas ficou entre 85% e 90%. "Houve um crescimento da mobilização em relação ao que vimos na greve de 48 horas da semana passada", disse. De acordo com Falcão, a adesão na semana passada havia ficado entre 65% e 70%. O movimento, segundo o presidente do Sinal, está mais forte no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. "Nestas duas cidades, contamos com uma adesão de 95% a 97%", disse.