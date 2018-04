Servidores do Estado de SP têm até hoje para se recadastrar Os servidores da ativa do Estado de São Paulo têm até este domingo, 1,) para se recadastrarem, caso contrário terão o salário suspenso. A medida vale para os funcionários públicos estaduais da administração direta, das fundações e das autarquias, inclusive as de regime especial. Servidores afastados e licenciados também devem cumprir o prazo. O objetivo do governo é atualizar os dados dos trabalhadores, para realizar estudo atuarial e viabilizar o cadastro para a criação da conta salário. O recadastramento pode ser feito pela Internet (www.folhadepagamento.sp.gov.br) ou no departamento de recursos humanos das unidades em que trabalham. A segunda fase do recadastramento, que vai de 2 de abril a 11 de maio, refere-se apenas aos docentes temporários e eventuais da Secretaria da Educação. As informações são da assessoria de imprensa da Secretaria de Gestão Pública.