Servidores do INSS aceitam proposta que põe fim à greve Os servidores do INSS aceitaram uma proposta do governo, negociada com o ministro do Trabalho, Luís Marinho, para acabar com a greve que já dura mais de 70 dias. Funcionários da ativa terão aumento médio de 7% e os aposentados, de 5%. Se a proposta for aprovada em assembléia, na segunda-feira, as agências voltam a atender os segurados na terça.