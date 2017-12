Setembro bate recorde de conversões de carros para gás O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) acaba de divulgar nota em que constata um volume recorde de conversões de veículos para gás natural no país, no mês de setembro. Segundo o IBP, foram registradas no mês 18 mil conversões, ante a média mensal de 14 mil. O GNV responde por 7% do consumo de combustíveis no País. A rede de distribuição já alcança 15 estados e 110 municípios. O Rio de Janeiro concentra a maior frota de veículos a gás natural: 280 mil, de 771 mil veículos a gás existentes no País. A perspectiva do IBP é de que no final de 2004, este número atinja a 813,5 mil, fazendo do Brasil o segundo maior país usuário deste tipo de combustível, atrás somente da Argentina, que tem 1,2 milhão de carros movidos a gás. Dos 867 postos existentes no país, mais de 300 estão no Rio de Janeiro, sendo que a média de venda por posto é de 160 mil metros cúbicos por mês.