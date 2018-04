Setor alimentício estuda aumento dos preços A instabilidade do real começa a colocar a indústra de alimentos em alerta. Há apostas para todos os gostos. A Sadia decidiu operar com planilhas abertas e tentar repassar os custos globais para o consumidor final. Fabricantes de massas ameaçam com tabelas entre 25% e 30% mais altas. A Perdigão faz contas e ainda acha prematuro arriscar números, mas garante que haverá majoração de preços. Os queijos estão até 10% mais caros. A SLC decidiu segurar e arcar com os custos temporariamente. Resta saber se o consumidor está disposto a arcar com gastos maiores ou se restringirá sua lista de compras. Apesar da destemperança do mercado, a produção e as vendas se mantiveram firmes no primeiro semestre do ano de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira da Indústria Alimentícia (Abia). "Agosto é o mês de inferno astral do Brasil para tudo voltar ao normal em setembro", profetiza Dênis Ribeiro, economista da entidade. Otimista ele vê com bons olhos o andamento da economia. "A indústria está preocupada, neste momento, por conta dos insumos importados, sobretudo, trigo e petróleo, nesse último caso, batendo nas embalagens", ressalta. A seu ver únicos segmentos que carecem de reajustes acentuados. Ribeiro lembra que o trigo, por exemplo, vem sofrendo forte pressão nos últimos quatro meses e saltou de US$ 125 a tonelada para US$ 175 no período. "Ainda assim não sei se será possível aumentar preços nesse patamares", esclerece. E emenda: "o mercado está reatraído e quem comanda é o consumidor, que está ressabiado". O levantamento da Abia mostra que no primeiro semestre de 2002 a produção cresceu 1% e as vendas subiram 2,5% sobre o mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses encerrados em junho o aumento foi de 3,5% e 4%, respectivamente, índices que deverão permenecer e fechar o ano nesses patamares. Junho comparado a maio, tanto volume quanto vendas, cresceram 4%. As taxas são consideradas muito positivas tendo em vista que o incremento se dá sobre base alta obtida no ano anterior (2,5% para produção e 3% para vendas), aliás, desde junho de 1999 a indústria de alimentos vem sustentando crescimento real entre 2,5 e 4,5%. Para o economista, a tendência de crescimento se manterá por vários fatores: acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), definição do quadro político e as tradicionais vendas natalinas. "O quadro é caótico agora com o dólar a R$ 3,22, mas fecha o ano na casa dos R$ 2,80", estima. Ribeiro lembra que em agosto de 2001 a moeda americana bateu nos R$ 2,80 e a indústria não despencou. Leia mais sobre o setor de Alimentos e Bebidas no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.