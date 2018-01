Setor automobilístico lidera ranking de recalls Para a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, a portaria assinada na última sexta-feira pelo Ministério da Justiça, que estabelece regras para o recall, não altera os procedimentos de fiscalização já realizados pelo órgão desde 1997. Segundo o assessor de Diretoria do Procon, José Carlos Guido, existe uma Comissão de Estudos Permanentes de Acidentes de Consumo para acompanhar os recalls. O órgão pode atuar de duas formas: por iniciativa própria ou do consumidor. Para esclarecer o defeito, a empresa é notificada e fornece provas documentais. Durante o recall, também há um acompanhamento de todos os procedimentos. Segundo ele, o setor que lidera o ranking é o automobilístico e exemplifica: "a cada dez recalls de carro, constatamos um de medicamento e um de eletrodoméstico. E estes dois últimos não chegam nem a um décimo da gravidade do risco de um veículo. Um cinto de segurança rompido, por exemplo, pode tirar a vida de alguém." Dos 32 recalls registrados pelo órgão no ano passado, 27 referiam-se ao setor automobilístico. Anúncio de recall ainda é tímido Sobre a eficácia do recall, José Carlos explica que ainda não é possível definir quantos consumidores atinge. "O ideal é que sejam todos os compradores do produto. Mas no caso do Corsa (o maior recall já feito, cerca de 1,3 milhão de modelos), se a GM atingiu metade dos compradores do carro já foi muito." A falha concentra-se, segundo ele, na diferença entre a publicidade feita para a venda do produto e a realizada para o recall. "Por isso, não se pode falar em eficácia. O comportamento da empresa deve ser outro, mais agressivo." O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que as empresas devem fazer os anúncios de recall na imprensa, rádio e televisão. Ou seja, uma divulgação ampla nos três meios para que todos os consumidores sejam atingidos. Afinal, o recall significa que o produto no mercado representa risco à saúde e segurança. "A estratégia para a venda é muito mais agressiva. Os fornecedores usam o horário nobre. Mas para apontar falhas no produto são mais tímidos. Normalmente, fazem uso de apenas um meio de comunicação, o que contradiz o Código", explica José Carlos. Não pode haver prazo para recall Outra questão polêmica apontada pelo assessor do Procon é o prazo do recall. "Não se pode estipular uma data. A partir da verificação e anúncio do problema, o consumidor a qualquer tempo tem o direito de ter o dano reparado. E se estiver fora do País durante o prazo estipulado pelo fornecedor, perderá este direito? Isto não pode acontecer." Ele completa dizendo que esta é uma das maiores batalhas enfrentadas pelos órgãos de defesa do consumidor. Caso haja irregularidades no recall, o fornecedor estará sujeito a multa. De acordo com José Carlos, estas penas variam de R$ 200 a R$ 3 milhões, em função da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor. Ele também alerta sobre a diferença entre recall e vício no produto, descrito no artigo 18 do CDC. "O recall envolve diretamente risco à saúde e segurança do consumidor. Não pode haver recall de biquíni, como anunciou uma vez uma empresa." Consumidor deve entrar em contato com o órgão Para que as empresas realizem o recall, o defeito do produto que coloca em risco à vida e segurança do consumidor precisa ser detectado e o maior responsável por isso é o consumidor. Por isso, o assessor de Direção da Fundação Procon-SP, José Carlos, aconselha a procurar o órgão de defesa do consumidor e registrar o que há de errado . "Assim podemos entrar em contato com o fornecedor e exigir esclarecimentos. A falta do recall pode levar a problemas drásticos, como a morte de pessoas. É muito sério, senão pode ser tarde demais. As empresas precisam se dar conta disso." O consumidor pode se dirigir a um dos postos de atendimento do órgão, enviar uma carta ou e-mail relatando o problema ou telefonar. Dúvidas ou reclamações podem ser encaminhadas ao Procon, por meio do telefone 1512, ou pessoalmente, nos postos de atendimento pessoal no Poupatempo Sé (Praça do Carmo s/nº), Poupatempo Itaquera (Avenida do Contorno, 60 - metrô Corinthians-Itaquera) e Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno 176/258). As cartas devem ser enviadas Caixa Postal 3050, Cep: 01061-970, São Paulo, SP. Mais informações podem ser obtidas no site, assim como o e-mail (veja link abaixo).