Setor automobilístico tem melhor outubro da história A produção de veículos no País apresentou em outubro o melhor resultado para o mês da história. Foram produzidas 226,4 mil unidades em outubro, com uma evolução de 14,2% sobre o mesmo mês de 2005 e alta de 10,9% sobre o mês anterior. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A produção acumulada dos primeiros dez meses de 2006, de 2,2 milhões de unidades, também é a melhor performance já registrada pela indústria no período compreendido entre janeiro e outubro. As exportações de veículos e máquinas agrícolas totalizaram 71,542 mil unidades em outubro, com recuo de 0,5% em relação a setembro. Em valores, as vendas externas cresceram 6,1% para US$ 1,1 bilhão ante setembro. Na comparação com outubro de 2005, houve avanço de 12,7% em valores. No acumulado do ano, as exportações do setor atingem US$ 10,13 bilhões, alta de 8,5% em comparação ao mesmo período de 2005. Os números das exportações também foram recorde para os respectivos períodos. "A demanda argentina foi muito forte em outubro e ajudou a elevar as exportações", afirmou o presidente da Anfavea, Rogelio Golfarb. Golfarb reiterou que a "mola propulsora" do setor é a redução da taxa de juros, que permitiu o alongamento dos financiamentos. Segundo o executivo, em outubro deste ano, 42% dos financiamentos tiveram prazos acima de 36 meses, ante 30% registrado em janeiro. Ele ressaltou ainda que as taxas de juros de financiamento de automóveis também caíram, de 1,94% ao mês, aplicado no início do ano, para 1,77% ao mês em outubro. O presidente da Anfavea também destacou que houve um aumento da participação do leasing nos financiamentos, de 14% em outubro de 2005 para 23% em outubro de 2006. A Anfavea informou, além disso, que em outubro foram vendidos 175,3 mil veículos novos, elevação de 10% na comparação com outubro do ano passado e de 27,3% ante setembro. No acumulado de 2006, foram licenciados 1,54 milhão de veículos, o que representa um crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período de 2005. Acima das expectativas Golfarb informou que o volume de licenciamento de veículos no mercado interno deverá ultrapassar a projeção de 7,1% de crescimento, estimada para o ano, em relação a 2005, devendo alcançar 1,9 milhão de unidades. A previsão inicial era de que o volume de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas licenciadas totalizasse 1,84 milhão de unidades. Para a produção, a entidade manteve a projeção de crescimento próximo de 4,5% no ano, totalizando 2,640 milhões de unidades. "A redução da (taxa básica de juros) Selic tem um efeito direto no crescimento do mercado interno", informou o executivo. Segundo o executivo, as exportações poderão ficar levemente acima da projeção de crescimento de 2,7% para o ano, ultrapassando os US$ 11,5 bilhões previstos. Matéria alterada às 13h16 para acréscimo de informações