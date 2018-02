Setor automotivo bate recordes em julho A produção de veículos no País ficou em 222,4 mil unidades em julho deste ano, uma queda de 1,1% em comparação a junho e alta de 5% ante julho do ano passado. O dado, divulgado nesta segunda-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), apesar de representar uma queda, significa produção recorde para o mês. Mas não foi só esse setor que obteve desempenho histórico no período. A Anfavea informou também que foram licenciados 165,8 mil veículos, alta de 11,7% ante junho e de 19,5% ante julho de 2005 - marcando o melhor desempenho do ano. Segundo o presidente da associação, Rogelio Golfarb, o desempenho da indústria automotiva foi bastante forte em julho, compensando o desempenho de junho que frustrou o setor, por causa do período de copa do mundo. Na análise das regularizações de documentações, tomada a série iniciada em janeiro de 2004, o desempenho só fica atrás dos encontrados nos meses de dezembro de 2005 e de 2004, quando foram regulamentados, respectivamente, 183,6 mil e 178 mil unidades. No acumulado do ano, 1,03 milhão de veículos tiveram sua documentação regularizada, representando alta de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. "O resultado dos licenciamentos também foi o melhor para o mês nos últimos dez anos e só não foi recorde porque tivemos meses melhores em 1997", disse Golfarb. A produção acumulada entre janeiro e julho deste ano, de 1,52 milhão de unidades, também é a maior já apurada pela Anfavea. Para este ano, a Anfavea manteve a projeção de crescimento do mercado de veículos no País em 7,1%, com expansão da produção em 4,5% e de expansão do faturamento das exportações em 2,7%. Desmembramento No desmembramento da lista de licenciamentos, verifica-se que 154,5 mil unidades foram produzidas no País e as 11,3 mil restantes são de veículos importados. O licenciamento de importados foi o maior do ano, superando a maior marca anterior, de maio, de 10,9 mil unidades. Também pertencia a maio deste ano a maior quantidade de licenciamentos em valores absolutos de 164,1 mil unidades. A "Carta da Anfavea" indica também que 76,3% dos veículos licenciados são bicombustíveis no acumulado de janeiro a julho de 2006, seguidos por 19% movidos a gasolina, 4,5% a diesel e 0,2% a álcool. Exportações: valores x volume A Anfavea registrou exportações de veículos e máquinas agrícolas de US$ 1,06 bilhão em julho, alta de 9,1% em relação a junho e de 11,6% sobre julho do ano passado. No acumulado do ano, as exportações do setor atingem US$ 6,65 bilhões, alta de 6,8% em comparação ao mesmo período de 2005. Embora apresente alta do faturamento com exportações, a indústria automotiva brasileira não observa o mesmo comportamento quando analisada a comercialização externa de veículos e máquinas agrícolas em volumes de unidades, conforme revelou a Anfavea. "As empresas estão ajustando seus preços no exterior, por causa do valorização do câmbio, e os compradores estão diminuindo os pedidos. Não veríamos a queda de volume, se os compradores estivessem dispostos a pagar mais pelo mesmo produto", observou Golfarb. Na relação de julho de 2006 sobre o mesmo mês do ano passado, enquanto as exportações somadas de veículos e máquinas agrícolas cresceram 11,6% em faturamento, saltando de US$ 947,71 milhões para US$ 1,05 bilhão, o volume de veículos (leves, caminhões e ônibus) exportados cedeu 5,1%, recuando de 80,28 mil unidades em julho de 2005 para 76,21 mil em julho deste ano. Já as vendas externas de máquinas agrícolas recuaram 35,3%, em unidades, na comparação de julho deste ano sobre o mesmo mês do ano passado. Se em julho de 2006 as exportações de maquinas agrícolas estiveram em 1,76 mil unidades, em julho de 2005, estavam em 2,72 mil unidades. Em relação a junho de 2006, as exportações por unidade de veículos subiram 6,9%, uma vez que, naquele mês, 71,27 mil unidades foram exportadas, enquanto que em julho, o volume atingiu 76,21 mil unidades. Em máquinas agrícolas, em julho ante junho de 2006, houve recuo de 15,7% no volume de unidades exportadas, recuando de 2,08 mil unidades, em junho, para 1,76 mil em julho. Por conta desta queda de ritmo de exportações em unidades, o presidente da Anfavea admite que a projeção de crescimento de 4,5% da produção de automóveis este ano poderá ser revista. "Entre janeiro e julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, a produção de veículos cresceu 4,4%, resultado abaixo da meta, por conta da queda de exportação em unidades. Poderemos rever a projeção de produção para o ano por causa dessa queda de exportações unitárias", explicou. Ele ponderou ainda que, diferentemente de outros setores exportadores, caso de minério de ferro, soja em grão, petróleo e álcool, o segmento de veículos e máquinas agrícolas não vive um período de ampliação de unidades exportadas acompanhando o faturamento, o que contribuiu, portanto, a preocupar ainda mais o setor. Este texto foi atualizado às 14h16.