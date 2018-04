Setor automotivo mostra recuperação em fevereiro

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, disse nesta quinta-feira, 12, que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentou dados que mostram que nos primeiros 11 dias de fevereiro a produção e as vendas do setor automotivo cresceram na comparação com igual período de janeiro. "Em janeiro, houve recuperação muito forte porque dezembro foi péssimo, houve um tombo. Mas os números dos 11 primeiros dias de fevereiro já são melhores que janeiro, tanto de produção como vendas", afirmou. Ele participou de reunião de cerca de uma hora com Mantega, na sede do Ministério da Fazenda, e destacou que as avaliações do ministro e dele sobre a economia brasileira são "mais ou menos convergentes". "Há setores que já estão tendo certa estabilização, o que é algo positivo. Diria que a percepção é de que há certa melhora no ambiente da indústria. Evidentemente, não há nenhum dado que nos autorize dizer que há reversão deste quadro de desaceleração, mas diria que houve sensível processo de acomodação e, portanto, essa avaliação é positiva", afirmou. Apesar dessa melhora, Monteiro afirmou que não se pode descartar ainda o risco de recessão no Brasil. "Não pode ser afastada essa hipótese, porque nossa avaliação converge no sentido de que o ambiente externo não melhorou. Todas as informações são de que a brisa lá fora até se acentua, o comércio internacional está muito contraído. Há queda das exportações de todos os países e dados do sistema financeiro são ainda preocupantes", disse. "O Brasil está fazendo essa travessia de forma razoavelmente indolor, mas não podemos de forma alguma fazer avaliações muito otimistas porque somos parte do mundo", acrescentou.