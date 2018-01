Setor automotivo vai exigir mais atenção Para a indústria automotiva brasileira ganhar a batalha do livre comércio nas negociações com Alca e União Européia (UE) terá de, desde já, antecipar algumas estratégias para impedir a avalanche de importações de veículos e autopeças que virá com a redução a zero da tarifa de importação. Hoje a indústria aqui instalada está protegida por uma alíquota de 35%, enquanto nos Estados Unidos é de 2,5% e na Europa 6,5%. Portanto, as concessões do lado brasileiro teriam de ser maiores do que as de nossos parceiros. A vulnerabilidade do Brasil é maior em relação à Europa, de onde vem a maior parte dos carros importados e que levou o Brasil acumular um déficit comercial de US$ 8,056 bilhões entre 1996 e 2001. O acordo com a Alca ameaça bem menos. O comércio com o bloco do Nafta (EUA, Canadá e México) registrou um saldo de US$ 5,56 bilhões a favor do Brasil no mesmo período. Uma das estratégias, recomenda o estudo do governo, é fortalecer a atual estrutura de demanda do País, concentrada em veículos de pequeno porte (os chamados carros populares com motor 1.0), marca brasileira incomum nos países concorrentes e que funciona como proteção natural para o mercado doméstico, além de viabilizar uma escala de produção em padrões internacionais. Em 2001, 71% do mercado interno foi abastecido por carros populares, mas este ano essa participação caiu para 56%. Como o setor automotivo se caracteriza pelo comércio entre empresas multinacionais, é importante promover a relevância da filial brasileira na estrutura mundial das corporações. Daquelas aqui instaladas, só as filiais da Fiat (com 16,4% de participação na produção global), Volkswagen (9,8%) e General Motors (5,4%) têm alguma importância na estrutura de produção global das matrizes. No setor de autopeças ocorreu um processo intenso de concentração e desnacionalização e com isso, em 2001, o Brasil registrou superávit comercial de US$ 590 milhões com o Nafta e um déficit de US$ 1,1 bilhão com a Europa. O estudo do governo recomenda a adoção de critérios mínimos de nacionalização para todo o segmento de autopeças e um processo de novos investimentos em substituição de importações. Além disso, nas negociações com a UE, onde a posição brasileira é claramente desfavorável, o estudo recomenda incluir todos os itens de autopeças na lista de produtos sensíveis, pela qual a alíquota de importação é reduzida gradativamente. Integrante do grupo de indústrias em que predomina o comércio entre corporações multinacionais, a indústria automotiva ganhou impulso nos últimos anos, com a instalação de 19 novas fábricas, entre 1996 e 2001, e investimentos que totalizaram US$ 16,5 bilhões na década de 90. Apesar disso, a participação brasileira no comércio internacional de automóveis é de apenas 0,6%, e o Brasil foi o décimo maior fabricante em 2001, com 3,2% da produção mundial. O mercado interno tem elevado potencial de crescimento e já poderia absorver até 4 milhões de unidades anuais, mas a relação habitantes por veículos é hoje de 8,8, enquanto nos EUA é de 1,3 e na Argentina de 5,5.