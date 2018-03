Setor calçadista pode intensificar demissões em julho A cadeia produtiva do setor calçadista no País, que emprega cerca de 1 milhão de trabalhadores, pode começar um movimento mais forte de demissões em um ou, no máximo, dois meses. De acordo com o empresário Heitor Klein, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados), essa é a expectativa do setor, caso não haja alteração na política econômica. Apesar da forte queda na demanda doméstica, os empresários têm conseguido evitar grandes cortes de pessoal, muito por conta das exportações -- as vendas externas absorvem entre 25% e 30% da produção. A partir de agora, entretanto, os calçadistas passam a formar os preços para as exportações com uma taxa de câmbio amplamente desfavorável ao setor, em torno de R$ 3,00. "Para nosso setor, especificamente, o ideal é um dólar cotado entre R$ 3,30 e R$ 3,40. Com o câmbio nesse patamar, fechar um preço competitivo fica muito difícil", reclama Klein. Recuo das exportações Já em abril, as exportações tiverem um recuo de 12%. A valorização do real teve impacto, mas não foi a única razão para a queda. "Tivemos retração na demanda externa também por causa das incertezas em relação ao cenário político e econômico internacional, com a guerra do Iraque e uma certa estagnação nos países importadores", explicou o executivo. Os contratos de exportação são fechados até três meses antes dos embarques. Klein afirma que os juros altos têm impactos diferenciados conforme o setor da economia. Por isso mesmo, defende que o Ministério da Fazenda utilize esse "remédio" (usando palavras do ministro Antônio Palocci) com muito critério. Pela ótica do governo, os juros altos são o ´remédio´ correto. "Mas, considerando-se o impacto social, o remédio já é excessivo", afirmou. Perspectivas A perspectiva do setor calçadista para o segundo semestre é que o Banco Central arroche os juros e permita que o dólar se torne mais competitivo. Fora desse espectro, a única alternativa para amenizar o mergulho do setor produtivo em um quadro totalmente recessivo é a aprovação de uma reforma tributária eficaz, com um sistema de impostos eficiente, que ajude a elevar as exportações, onerando o consumo e não a produção, na opinião de Heitor Klein.