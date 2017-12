Setor de alimentação deve faturar 2,5% mais em 2003 A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), que prevê um aumento no volume de produção do setor neste ano de 3% na comparação com 2002, informou nesta terça-feira que projeta para este exercício fiscal uma receita líquida de R$ 140 milhões para o setor, o que denota um crescimento real de 2,5%. Esse incremento está aquém dos 3,5% que a associação projetava no início do ano. Em nota, o economista da Abia, Denis Ribeiro, admitiu que as contas foram refeitas para baixo por conta da queda na demanda. Nos oito primeiros meses do ano, as vendas tiveram crescimento real de 2,3%, e a produção, de 2,1% frente igual período de 2002.