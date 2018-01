Setor de alimentos foi o destaque para a indústria no mês de abril Os resultados sobre a produção industrial no mês de abril, divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que os segmentos com maior destaque, na comparação com março, foram alimentos (3,5%), indústrias extrativas (7,4%), veículos automotores (3,2%) e material eletrônico e equipamentos de comunicações (4,9%). Por outro lado, as principais pressões negativas nessa base de comparação foram dadas por máquinas e equipamentos (-4,0%), farmacêutica (-6,2%), produtos de metal (-4,7%) e bebidas (-5,1%). Entre os 23 ramos pesquisados na série com ajuste sazonal (sem os efeitos temporais), 12 apresentaram queda, segundo o IBGE. Na comparação com igual mês do ano passado, os destaques entre os segmentos em abril foram veículos automotores (14,8%), alimentos (6,0%) e material eletrônico e equipamentos de comunicações (18,0%). Nessa base de comparação, dos 26 setores pesquisados, 22 apresentaram resultados positivos.