Setor de aviação não acredita em fusão de Varig e Tam Um ano depois do anúncio da fusão entre Varig e TAM quase ninguém acredita que o negócio saia do papel. Nove em cada dez profissionais da aviação e do turismo têm esta avaliação, conforme sondagem da Panrotas, empresa de comunicação especializada em turismo. Apesar da descrença no projeto de fusão, dois terços dos entrevistados afirmaram que as duas companhias devem manter o acordo operacional, mas precisam aumentar a oferta de vôos e as promoções. Ontem, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) informou que deu prazo até o próximo dia 10 para as duas companhias aéreas informarem se querem mesmo se fundir, se pretendem manter o acordo de compartilhamento de vôos ou se decidirão operar separadamente. A medida foi elogiada por executivos do setor.