Setor de brinquedos cresceu 5% em 2002 Os fabricantes nacionais de brinquedos fecharam 2002 com um crescimento de 5% no faturamento em relação ao ano anterior, tendo chegado aos RS$ 970 milhões, informou hoje o presidente da Associação Brasileira de Brinquedos (Abrinq), Synésio Batista da Costa. No varejo, segundo ele, as vendas cresceram no mesmo ritmo e atingiram R$ 2,5 bilhões. Para este ano, a expectativa é boa. "Se quisermos ganhar dinheiro, temos que crescer pelo menos 10% neste ano. Dá para fazer", disse. Uma das estratégias é continuar o aumento das exportações, que cresceram 12% em 2002 ante 2001, para US$ 30 milhões (as importações recuaram 15%, para US$ 49,5 milhões). "Temos também que diminuir o número de empresas, não há espaço para todas. Vamos trabalhar firme em fusões e incorporações de empresas e de linhas de produtos", disse. Hoje são 320 fabricantes de brinquedos no País, que empregam 26 mil pessoas (1,1 mil a mais do que em 2001).