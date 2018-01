Setor de cartões espera faturar 9,6% a mais em maio O mercado brasileiro de cartões de crédito deverá registrar faturamento de R$ 8 bilhões, equivalente a um aumento de 19,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em comparação a abril o faturamento deve apontar alta de 9,6%. A previsão é da Credicard, que realiza mensalmente estudo sobre o mercado de meios eletrônicos de pagamento. Segundo o levantamento, em maio devem ser realizadas 102 milhões de transações no mês e o número de cartões em circulação no mercado deve atingir 44,9 milhões. O gasto médio ficará em R$ 78,00. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o faturamento do setor deverá somar R$ 37,5 bilhões, com aumento de 17,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de transações realizadas de janeiro a maio deve ser de 481,2 milhões e a compra também ficará na casa dos R$ 78,00. A empresa também divulgou o resultado consolidado do primeiro trimestre de 2004, mostrando que o mercado faturou R$ 22,2 bilhões, com alta de 16,8% sobre igual período do ano passado. Foram realizadas 285 milhões de transações (+13,3%). O número de cartões em circulação no trimestre subiu 9,4%, para 44,6 milhões. A compra média foi de R$ 78,00, com aumento de 3,1%.