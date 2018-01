Setor de consórcios cresce Aumenta o número de consumidores que está usando o consórcio para adquirir bens. De acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Aabic), 8,5 mil novos consorciados adquiriram cotas de veículos, imóveis e eletrodomésticos em fevereiro. O aumento de operações de consórcio para a aquisição de veículos automotores foi de 5,3%. Nos imóveis houve crescimento de 23,6%. De acordo com a Aabic, o desempenho do setor em fevereiro sinaliza tendência de alta para este ano. No mês de fevereiro, que teve 21 dias úteis, foram vendidas 5.280 cotas por dia. Nos dois primeiros meses do ano, só o segmento de veículos automotores - como automóveis, camionetas, motos, caminhões, importados - novos e usados registrou crescimento de 5,3%. Isso representa um aumento de 2,23 milhões para 2,35 milhões de consorciados, comparado ao mesmo período do ano passado. A participação do sistema de consórcios nas vendas do mercado interno de automóveis, utilitários e camionetas de fabricação nacional atingiu 26,6%; no de motos, 63,4%. No segmento de imóveis, o número de consorciados subiu 23,6% em um ano. Do primeiro bimestre de 1999 para o mesmo período de 2000, o número de clientes subiu de 52 mil para 64 mil clientes. A Aabic avalia que, apesar das dificuldades, o setor de eletrodomésticos e outros bens duráveis, como os veículos, apresentaram estabilidade nos últimos 12 meses. O número de participantes passou de 258 mil para 266 mil participantes entre janeiro e fevereiro deste ano. O sistema de consórcio, de forma global, variou de 2,60 milhões para 2,67 milhões de consorciados, de um ano para o outro.