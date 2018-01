Setor de construção recebe nova edição do Guia Oesp A 17ª edição do Guia Oesp Construção, da Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo, começa a ser distribuída, em todo Brasil, neste mês. A publicação recebeu o Prêmio Mundial de Qualidade, outorgado pelo Business Initiactive Directions, em Nova York (EUA). O Guia traz milhares de opções de fornecedores de materiais de construção e acabamento, máquinas, equipamentos, ferramentas, produtos e serviços gerais, sistemas hidráulicos e elétricos para a cadeia produtiva que hoje representa 15% do Produto Interno Bruto (PIB). O Instituto Verificador de Circulação (IVC) faz a auditoria de tiragem e circulação do produto, que traz ainda uma agenda de eventos do setor, com dados como telefone e site e uma lista, por ordem alfabética, das principais entidades de classe (agências, associações, conselhos, federações, sindicatos e sociedades), com endereço completo, telefone, fax, e-mail e site. A versão eletrônica do Guia está na internet no endereço www.guiasoesp.com.br. Mais informações sobre o Guia Oesp Construção entrar em contato pelo telefone 0800 015 77 77 ou e-mail: grc@grupoestado.com.br.