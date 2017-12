Setor de crédito teme nova alta dos juros Comércio e financeiras temem que o governo opte por uma acentuada elevação nos juros básicos na reunião do Comitê de Política Monetária que começa hoje e, com isso, derrube ainda mais as vendas que já tiveram forte retração na indústria em junho e na primeira quinzena deste mês, no varejo, segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Associação nacional de fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). O supervisor-geral da Lojas Cem, Valdemir Colleone, explica que a retração está sendo mais forte na indústria porque o varejo reduziu as compras e está fazendo promoções. A empresa, por exemplo, fechou a primeira quinzena com crescimento de 15%, depois de encerrar junho com alta de 8%, pelo fato de vender em seis vezes sem acréscimo. "Vamos manter a promoção até o dia 30, mesmo que o governo dê uma puxada nos juros." Já o diretor-geral da financeira Exprinter, Leonardo Benvenuto, após amargar retração de 15% no volume de empréstimos em junho ante o mesmo mês de 2000 por ter aumentado 0,60 ponto porcentual a taxa, diz não tem como absorver nova alta dos juros e que a saída será reduzir linhas de crédito.