Setor de embalagens fecha o ano sem aumento de produção O setor de embalagens, que é visto como o primeiro a sinalizar os rumos da economia de um país, poderá encerrar o ano sem crescimento, com produção nos mesmos níveis registrados em 2005, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Embalagens (Abre), Paulo Sérgio Peres. Para o faturamento da indústria de embalagens, entretanto, a expectativa é de expansão de 3,5% a 4%, ante os R$ 31,2 bilhões registrados no ano passado. "Os números fechados somente serão divulgados no início do ano que vem, mas a projeção é de que o faturamento fique entre R$ 32 bilhões e R$ 33 bilhões", comentou o executivo. Conforme Peres, o descolamento entre produção e receita projetada deve-se à provável melhora do mix de vendas de embalagens. "O crescimento do faturamento, apesar da produção estável, provavelmente se deve ao maior valor agregado do mix", comentou. Segundo ele, o "zero a zero" no nível de produção, por sua vez, pode ser explicado pelo fraco desempenho da economia doméstica e pelo impacto do câmbio no setor. "De um lado, com este câmbio valorizado os industrializados nacionais que levam embalagens perderam espaço nas exportações. Na outra ponta, houve maior importação de industrializados, que movimentaram a produção de embalagens lá fora" destacou. No início do ano, a perspectiva da entidade, com base nos dados da Fundação Getúlio Vargas, era de evolução de 3% no nível de produção do setor. No início do segundo semestre, entretanto, as expectativas foram revistas para 1,8%. "Ainda não sabemos qual será o avanço do PIB no quatro trimestre, mas se houver alguma diferença que impacte nossas projeções (estagnação) será muito pequena", reiterou.