Setor de embalagens prevê crescimento de 10% O setor de embalagens deverá crescer pelo menos 10% este ano, segundo previsão da Associação Brasileira de Embalagens (ABRE) divulgada hoje. O faturamento do setor deve passar dos R$ 15,7 bilhões no ano passado para R$ 17,3 bilhões em 2002. Segundo Fábio Mestriner, presidente da Abre desde o dia 9, o crescimento do setor neste ano refletirá o desempenho da economia brasileira. "Sempre que a economia cresce, o setor de embalagens evolui em um ritmo maior", afirmou. De 99 para 2000, o segmento teve um salto de 18,7% e, de 2000 para o ano passado, de 11%. Em conseqüência do crescimento da atividade das 2,5 mil fabricantes de embalagens, o emprego industrial também crescerá, segundo Mestriner. Dos atuais 136.055 trabalhadores formais, o setor deverá passar, pelo menos, para 140 mil este ano. "A indústria de embalagens é altamente tecnológica, então o emprego de mão de obra nem sempre é intenso", disse. Outro fator que faz o emprego no setor crescer vagarosamente é a informalidade. "Infelizmente ela é muito alta", concluiu Mestriner.