Setor de geoinformação cria associação O setor de geoinformação brasileiro, que deve movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão durante 2002, ganhou a primeira associação de empresas e profissionais, a Gita Brasil (Associação de Tecnologia e Informação Geoespacial). A entidade será lançada oficialmente na semana que vem, quando se realiza a 3ª edição do GeoBrasil, Feira e Congresso Internacionais de Geoinformação. De acordo com o diretor do GeoBrasil 2002, José Danghesi, o valor estimado pelo segmento deve estar abaixo das cifras reais. "Esse mercado ainda não foi auditado, e a estimativa foi feita com base em levantamentos com algumas poucas empresas. Com a criação da associação, será mais fácil calcularmos quanto movimenta esse mercado." Segundo o diretor, a utilização de informações geográficas tem sido cada vez mais abrangente. "Em breve, os celulares trarão localizadores e será necessário rever o mercado", explica, afirmando que a história do setor remonta às primeiras cartas geográficas, elaboradas há centenas de anos. A Petrobras, por exemplo, utiliza um sistema de localização automática de embarcações com o objetivo de reduzir vazamentos de óleo e prevenir danos ao meio ambiente. Discussões como essa ? aplicações e futuro do setor ? prometem ser a tônica do Congresso de Geoinformação, que ocorre dos dias 21 a 24 de maio, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. Durante os quatro dias de evento, são esperados mais de 4 mil visitantes. "Nesta edição, o GeoBrasil se consolida como o mais importante evento de negócios e de atualização tecnológica do setor", comenta Danghesi. Entre os 130 palestrantes, 18 são estrangeiros e apresentarão aos ouvintes as novidades tecnológicas implantadas em países como Canadá, Espanha, Holanda e Estados Unidos, com destaque para serviços de localização e GIS Mobile. A programação completa do evento pode ser acessada no site www.geobr.com.br.