Setor de infra-estrutura espera crescimento no Brasil Depois de caírem por pelo menos três anos consecutivos, os investimentos em infra-estrutura no País para os próximos cinco anos voltarão a crescer, conforme relatório da Associação Brasileira das Indústrias de Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib). Cerca de US$ 202 bilhões deverão ser investidos entre 2002 e 2006, cerca de 3% acima da última estimativa. Na quinta-feira, a entidade apresentará seis propostas para zerar, dentro de dois anos, o déficit da balança comercial do setor, e avançar nas exportações. Segundo o presidente da Abdib, José Augusto Marques, o avanço dos investimentos leva em conta, principalmente, novos projetos em energia, como o da hidrelétrica de Belo Monte, na Bacia do Tocantins, e o início da etapa de perfurações da primeira licitação realizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), em 1999. A última previsão, relativa ao qüinqüênio iniciado em 2001, previa investimentos de US$ 195 bilhões. O levantamento da Abdib considera os investimentos previstos e considerados viáveis, conforme o programa IfraInvest, da entidade. Apesar do avanço da demanda no setor de exploração e produção de petróleo, as indústrias fornecedoras de bens e serviços poderão deixar de faturar R$ 1 bilhão, por causa da virtual paralisação do Repetro (sistema fiscal para equiparar condições de competitividade com fornecedores estrangeiros), explica Marques. No ano passado, estas perdas chegaram a R$ 600 milhões. O projeto de "choque de exportações" que a Abdib apresentará contempla eliminar dentro de dois anos o déficit da balança do setor, que no ano passado somou US$ 4,5 bilhões e em 2002 deverá ficar em US$ 2, 5 bilhões. A reativação do Repetro é uma das propostas. Ainda conforme as últimas projeções da entidade para o País, o Brasil deverá receber US$ 20 bilhões em investimentos diretos estrangeiros este ano, 10% acima do previsto pelo governo. Já o PIB deverá crescer entre 2% e 4%, segundo a entidade, estimativa também otimista e baseada na oportunidade de atração de investimentos para o setor de saneamento e em decorrência das medidas do governo para revitalização do setor de energia elétrica. Já o crescimento da indústria brasileira ficaria entre 3% e 3,5%, conforme as previsões da entidade.