Setor de infra-estrutura precisa de US$ 20 bilhões O presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e da Indústria de Base (Abdib), José Augusto Marques, disse acreditar na retomada dos investimentos em projetos de infra-estrutura com as parcerias público-privadas. Segundo ele, o setor precisa de US$ 20 bilhões por ano para garantir o esforço brasileiro em comércio exterior e o crescimento da economia previsto nas diretrizes do Programa Plurianual (PPA) do governo Lula. "O Brasil tem hoje à disposição US$ 5 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que não podem ser sacados devido a limitações impostas pelo ajuste fiscal nas contas públicas e pelo nível de endividamento brasileiro", afirmou. Com parcerias oficializadas com o governo federal e com bancos de fomento, disse ele, a iniciativa privada pode alavancar até US$ 6 para cada US$ 1 emprestado. ?No ano passado foram aportados US$ 14 bilhões pelos setores público e privado em obras de energia, transporte, telecomunicações e indústrias de base.? Marques também disse concordar com o presidente do BID, Henrique Iglesias, que afirmou estar interessado em ampliar o financiamento às empresas privadas por meio das parcerias. "Este é o caminho que devemos buscar", declarou o presidente da Abdib.