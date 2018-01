Setor de infra-estrutura precisa ser desburocratizado O vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, disse nesta quinta-feira que considera importante a criação do Fundo de Investimento em Infra-estrutura e a possibilidade de aumento do limite de endividamento de Estados e municípios para que invistam mais em saneamento, mas que essas medidas precisam ser acompanhadas da desburocratização na liberação dos recursos e de um marco regulatório para o saneamento. "Não adianta mais um fundo se forem resolvidos os problemas do setor. Sobram recursos do FGTS porque não foram gastos com saneamento e habitação", disse Martins. Ele critica que as operações entre a Caixa Econômica Federal (CEF) e prefeituras, Estados e concessionárias sejam limitadas pelo critério de endividamento público. "Se for possível obter retorno do investimento com a receita gerada, não se trata de um gasto." Martins ressalta que, como o marco regulatório para o setor de saneamento ainda não foi aprovado, muitas empresas privadas não sentem "segurança jurídica para se endividar". "As regras ainda não estão definidas", diz o representante da CBIC. Outro ponto que precisa ser revisto, segundo Martins, é a concessão de recursos destinados ao saneamento de municípios que ainda não possuem um projeto para o setor. Ele explica que há casos em que o município só busca um projeto depois de assegurar o financiamento, o que atrasa o investimento. Em meio às críticas à burocracia enfrentada pelo setor, o vice-presidente da CBIC destacou que "o governo está percebendo a gravidade dos problemas" de infra-estrutura, saneamento e habitação. "A melhor coisa para o País foi o presidente ter puxado para si a responsabilidade de resolver travas que existem", afirmou Martins.