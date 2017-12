Setor de leasing aguarda dados otimistas Desde o começo do mês, algumas montadoras anunciaram reajustes nos preços dos seus carros. A primeira foi a Fiat, com aumento de 1,5%. Em seguida, a Ford anunciou seu reajuste de 2% e a Volkswagen aumentou o preço de seus carros nacionais entre 1,8% e 2%. No caso dos importados, o aumento foi de 5%. Mais recentemente, a General Motors reajustou seus preços de 0,49% a 3,99% ao mês (veja mais informações no link abaixo). Quase que ao mesmo tempo, os bancos das principais montadoras anunciaram a redução da taxa de juros do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e do leasing. A média entre as quatro maiores montadoras para a taxa de CDC ou leasing ficou em torno de 1,99% ao mês, o que corresponde a 26,68% ao ano. (veja mais informações no link abaixo). A queda das taxas de juros é resultado, principalmente, do corte na taxa básica de juros, a Selic, que caiu de 18,5% para 17% ao ano desde o dia 20 de junho. De acordo com dados mais recentes da Associação Brasileira das Empresas de Leasing (Abel), o setor de leasing cresceu 11% em maio, na comparação com abril. Para esse semestre, a perspectiva de Antônio Bornia, diretor da Associação, é que o setor continue registrando números positivos, mesmo após o aumento dos veículos anunciado pela montadoras. O diretor explica que País está em processo de retomada do crescimento da economia e isso também será sentido no setor de compra e venda de automóveis. Dados concretos Algumas financeiras não ajustaram suas taxas em relação ao final do mês passado, ou até as aumentaram. Em outras, a maior redução foi no financiamento em até 24 meses, porém há casos em que o financiamento em 36 meses apresentou redução maior. De qualquer maneira, as taxas ainda estão muito elevadas em comparação com a inflação projetada para este ano, de 6%. O melhor ainda é aplicar o dinheiro ao longo do tempo para comprar à vista. O consumidor deve pesquisar as taxas e encontrar a melhor opção para fechar negócio. Uma boa opção é consultar, no link a baixo, a tabela do site Finanças Pessoais, onde são divulgadas as taxas cobradas pelas principais financeiras.