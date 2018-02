Setor de móveis pede a Mantega isenção de IPI

O presidente da Abimóvel, José Luiz Fernandez, disse que a medida é necessária para alavancar as vendas, já que o setor tem sofrido com a redução das exportações em função da queda da demanda no mercado mundial. Fernandez disse que o setor vendeu 5,7% menos em agosto deste ano na comparação com agosto de 2008. Informou também que as vendas para a Argentina, o segundo maior mercado comprador de móveis brasileiros, caíram 45% de janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O maior comprador de móveis do Brasil são os Estados Unidos. Segundo Fernandez, o pleito da indústria tem o apoio do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).