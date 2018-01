Setor de pesca quer mudanças para se fortalecer Proibir a entrada de novas embarcações estrangeiras para pescar em águas brasileiras e definir novos critérios para os contratos de arrendamento, de forma a privilegiar empresas nacionais, são duas das principais exigências apresentadas por empresários, sindicalistas e parlamentares do PT para fortalecer a indústria nacional de pesca oceânica a partir do próximo governo. Uma lista de prioridades para o setor, obtida pela reportagem, será entregue na semana que vem ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O documento é resultado de uma reunião promovida por sindicatos e empresas da indústria na semana passada, em São Paulo, com a presença de deputados petistas de sete Estados. Entre as exigências, está também a abertura imediata de créditos do Fundo de Marinha Mercante (FMM) para a construção de 166 barcos para pesca em águas profundas. Apesar dos seus 8 mil quilômetros de litoral, o Brasil possui uma frota de pesca oceânica insignificante. Das 150 embarcações que operam dentro da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) - entre 12 e 200 milhas náuticas da costa -, apenas 47 são brasileiras, e todas fabricadas originalmente para atividades costeiras. "São barcos adaptados e tecnologicamente defasados, com níveis de rentabilidade muito baixos", afirma Reinaldo Pinto dos Santos, presidente do Grupo TWB, conglomerado de empresas do setor naval com base no Guarujá. A frota ideal, segundo ele, seria de 250 barcos, que os estaleiros nacionais poderiam construir em até três anos, com financiamento adequado do FMM. A conta ficaria em US$ 600 milhões. Risco Sem investimentos para a construção de uma frota legitimamente nacional, o Brasil corre o risco de perder o direito de pescar em suas próprias águas. Tramita pela Organização Mundial do Comércio uma proposta dos países pesqueiros mais desenvolvidos para que a propriedade do pescado seja sempre da nação a qual pertence a bandeira do navio. Ou seja, quem não tiver sua própria embarcação vai ficar a ver navios. Pelas regras da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos do Mar, o país que não tiver condições de pescar o peixe presente em suas águas deverá, obrigatoriamente, ceder esse direito de pesca a outras nações. As cotas são definidas pela Comissão Internacional de Captura e Conservação do Atum Atlântico. Sem as embarcações arrendadas, a produção brasileira perderia pelo menos 18 mil das suas 50 mil toneladas anuais de pescado oceânico. O peixe, principalmente atum e espadarte, continuaria a ser pescado, só que por outros países. "É uma questão de segurança nacional", afirma Santos. O problema não é só brasileiro. Cerca de 75% do atum em todo o Atlântico Sul - um mercado de US$ 4 bilhões - é pescado por países que não são costeiros da região, principalmente Espanha, Japão, Estados Unidos e Canadá. Para piorar as coisas, são justamente esses países os principais compradores do pescado brasileiro. "O Brasil está em situação altamente vulnerável", afirma o especialista Fábio Hissa Vieira Hazin, do Departamento de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Se o País for agressivo demais em sua política, as outras nações podem, como forma de retaliação, se recusar a comprar o peixe brasileiro. A melhor estratégia, ainda assim, é fortalecer a indústria nacional. O arrendamento de barcos estrangeiros, segundo Hazin, serve como trampolim para a aquisição de novas tecnologias e especialização da mão-de-obra, mas é uma opção que precisa ser limitada. "Só faz sentido se for um mecanismo provisório para conduzir ao desenvolvimento de uma frota pesqueira nacional", diz o especialista. Dinheiro Para isso, entretanto, falta dinheiro. "A indústria naval brasileira está falida", afirma o presidente do Sindicato de Construção Naval de Itajaí e Navegantes, Paulo Dutra. Segundo ele, as linhas de crédito oferecidas pelo FMM não se enquadram no perfil do empresariado de pesca. O financiamento é apenas para empresas que tiveram seus lucros auditados por dois anos e limitado a 30% do ativo total. "As empresas de pesca têm tipicamente muito patrimônio, mas um ativo muito pequeno", explica Dutra. "O que adianta ter financiamento se ele não se aplica a 99% do empresariado?" O Fundo de Marinha Mercante dispõe de R$ 1 bilhão, mas não há um único projeto de pesca sendo financiado, segundo a representante do FMM na reunião, Teresa Cristina de Araújo Ferreira. Ela diz que nunca houve procura por financiamento para embarcações de pesca, mas admite que o motivo possa ser a incompatibilidade do fundo com o perfil empresarial do setor. A solução, segundo ela, teria de começar com a valorização da pesca nos planos de governo. "Os recursos existem, é uma questão política." Um dos compromissos de campanha de Lula, assumido durante um seminário de pesca em Itajaí, em julho, é a criação da Secretaria Nacional de Pesca, vinculada diretamente à presidência da República. "A pesca está colocada como prioridade no futuro governo", disse o petista José Fritsch, candidato derrotado ao governo de Santa Catarina nas últimas eleições e nome mais cotado para assumir a secretaria. Prioridade que vale tanto para a área econômica como social, com o aproveitamento do pescado no programa Fome Zero. "O mar é uma grande lavoura inexplorada", compara Fritsch, lembrando que frutos do mar são os alimentos de altíssimo valor protéico. "Pesca também é agricultura, só que na água", completa a deputada Mariângela Duarte, do PT de Santos. "É um instrumento de segurança alimentar."