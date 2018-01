Setor de petróleo receberá investimentos de R$ 16 bi até 2006 O setor de petróleo deverá receber investimento médio anual de R$ 16 bi de 2001 a 2006. A projeção é da Associação Brasileira das Indústrias de Base (Abdib). Metade será investida pela Petrobrás e o restante por empresas privadas nacionais e estrangeiras. A TJLP, que compõe a maior parte do custo financeiro sobre financiamentos do BNDES, tende a cair 0,5 ponto porcentual no próximo trimestre. O economista do departamento de Petróleo e Gás do BNDES, Alexandre Wendling, diz que a expectativa tem por base a queda de 0,5 ponto porcentual da TJLP em cada um dos últimos trimestres, no recuo da taxa básica de juros americana e no aumento da credibilidade do País. Caso a previsão se concretize, a TJLP passará dos atuais 9,25% para 8,75% ao ano. A TJLP atual de 9,25% mais o spread de 2,5% e o spread de risco do banco, variável de zero a 2,5%, somaria custo financeiro anual máximo de 14,25%, por crédito tomado. Porém, parte da TJLP (3,25%) não é cobrada durante o período de carência, sendo capitalizada com o total do endividamento da empresa. Nesse caso, o custo financeiro mínimo para por financiamento do BNDES é de 8,5% (TJLP de 6% mais spread básico de 2,5%, sem taxa de risco). O prazo médio da operação é de seis anos. Nesses casos, geralmente o prazo de implementação do projeto é de um ano e meio. A carência se estende a até seis meses após a conclusão do projeto. Segundo Wendling, o departamento ainda não decidiu se financiará ou não a compra de campos maduros, no leilão que a Petrobras fará em março ou em abril. Há certeza de que os trabalhos de exploração e produção desses campos serão financiados, desde que o crédito requerido seja superior a R$ 7 mi. A oferta de crédito obedece os mesmos critérios para empresas nacionais e estrangeiras. Reservas - O Brasil tem reservas provadas de 9 bilhões de barris de petróleo, com perspectivas de crescimento para 13 bilhões, nos próximos cinco anos, e estimativas de que novas descobertas aumentarão o saldo para 25 bilhões de barris. Pela lógica do mercado, se o custo de um financiamento requerido no exterior varia conforme o risco do setor em que determinada empresa atua, as da área de petróleo no Brasil deveriam ser beneficiadas, devido à garantia de retorno do investimento conforme as reservas provadas - para futuras exploração e produção de petróleo. Porém, para as empresas do setor no País, a lógica da redução do Risco Brasil na área de petróleo ainda não é aplicável. O vice-presidente da Abdib, Ralph Lima Terra, observa que, embora haja uma quantidade considerável de reservas provadas, o Brasil não é auto-suficente em petróleo. "Importamos cerca de 30% de derivados. No Texas, quem tem poço, a produção produção pára quando a cotação cai, para ganhar muito dinheiro com o preço em alta, daí sim o retorno do investimento está garantido", compara. Ou seja, caso o empresário brasileiro da área de petróleo pudesse fazer essa mediação entre oferta e preço, conseguiria melhores taxas de financiamento, por causa da maior garantia de retorno sobre o investimento. Porém, como o País é dependente, a produção interna tem por finalidade suprir a demanda local, e o preço do produto segue os altos e baixos da cotação internacional. Esse é o principal fator de risco sobre o retorno ou remuneração do investimento.