Setor de seguros e previdência chegou a 4% do PIB em 2002 O mercado de seguros, previdência privada e capitalização registrou até novembro de 2002 faturamento de R$ 55 bilhões, atingindo a 4,1% do PIB. Estudo preparado sobre o setor e as perspectivas macroeconômicas para 2003 e 2004 pelo secretário executivo da Fundação Escola Nacional de Seguros (Funenseg), Cláudio Contador, aponta que o setor ficou praticamente estagnado no ano passado, em comparação com o ano anterior. Considerando a inflação medida pelo IGP/DI nos segmentos de previdência privada e capitalização, houve uma queda do faturamento em termos reais, respectivamente de 11,8% e 6%. Do total do faturamento, R$ 28,4 bilhões são provenientes dos prêmios de seguros, R$ 21,1 bilhões da previdência privada e cerca de R$ 5,1 bilhões dos títulos de capitalização. Segundo Contador, a queda no valor real das apólices foi responsável pela redução no faturamento real, já que os números referentes ao volume dos prêmios apresentam crescimento. Somente no setor de veículos, o número de apólices cresceu 4,7%, enquanto o valor real dos prêmios caiu 8,8%, em conseqüência da queda no preço médio real dos veículos, em torno de 10%. "Os fatores que determinam o comportamento deste mercado são basicamente macroeconômicos (renda real do consumidor, inflação, taxa de juros, taxa de desemprego, salários reais e massa salarial) e variáveis relativas a setores específicos (venda de carros ou crescimento das atividades na Construção Civil)?, disse. O setor de seguros deve ficar estagnado também neste ano, mas pode crescer entre 7% e 13% em 2004, caso o Brasil retome o crescimento econômico e encerre 2003 com taxas superiores a 1,7% de aumento do PIB. A perspectiva é apresentada por Contador em estudo que deve ser divulgado a empresários amanhã, no Rio. Em seu estudo, o ex-professor da Coppead-UFRJ, aponta perspectivas "sombrias" para o setor no Brasil em 2003, com tendência à recuperação em 2004, "desde que sejam feitas as reformas econômicas previstas" (tributária, previdenciária, consolidação da Lei de Responsabilidade Fiscal) ainda este ano. "Isso permitiria recuperação da massa salarial e crescimento econômico mais intenso no médio prazo". Segundo ele, "considerando apenas os efeitos macroeconômicos sobre o setor, o faturamento geral atingiria 4,2% do PIB em 2004, ante os 4,1% em 2002, após queda transitória para 3,8% em 2003". O estudo de Contador aponta ainda que para o mercado de seguros, em particular, há perspectivas de um aumento real acumulado em 4,3% entre 2003 e 2004, considerando que as reformas sejam realmente feitas. Para a previdência privada, este cenário "otimista" permitiria um aumento real na arrecadação de 13% em 2004, após uma fase de estagnação em 2003. "Ainda há muito espaço para este segmento crescer no Brasil, e a reforma previdência pode alavancar isso".