Setor de seguros e previdência cresceu 14% em 2002 O setor de seguros, previdência privada e capitalização arrecadou R$ 43,2 bilhões em prêmios no ano passado, representando um crescimento de 14,7% em relação a 2001, segundo dados preliminares divulgados hoje pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg). O presidente da entidade, João Elísio Ferraz de Campos, disse que somente o setor de seguros acumulou R$ 31 bilhões no ano. Para ele, o desempenho foi significativo, "apesar de todas as turbulências e do baixo desempenho da economia como um todo". O mercado segurador do País participa com 3,2% na formação do Produto Interno Bruto (PIB), incluindo previdência privada, segundo Ferraz de Campos. Ele disse que esse porcentual poderia subir para 10%, "como ocorre nos países desenvolvidos" desde que a renda dos brasileiros seja ampliada. "Se a renda é baixa, o seguro não pode ser prioridade diante de outras necessidades", disse, em palestra na Associação Comercial do Rio. O presidente da Fenaseg vai se reunir amanhã em Brasília com o ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, e pedirá "regras claras e perenes" para a previdência privada no País. Segundo ele, a entidade elaborou um estudo sobre o mercado de seguros, previdência e capitalização no Brasil e parte do conteúdo será revelada ao ministro. Ferraz de Campos acredita que o "ponto-chave" da previdência privada no País são regras claras, especialmente no aspecto fiscal. "As regras mudam todo ano e nossos produtos são de longo prazo", afirmou. Ele disse estar otimista em relação ao novo governo, que já acenou com a intenção de estabilidade nas regras e acredita que esse princípio deverá se estender aos seguros. Nos próximos dias, o presidente da Fenaseg deverá ter reunião também com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que terá como assunto principal a privatização do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Ele afirmou que lembrará ao ministro que a venda da instituição é parte de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Ferraz de Campos fez a afirmação ao dizer que Palocci garantiu a manutenção de cronograma de privatização de bancos federalizados, em respeito ao acordo com o Fundo. "Vou lhe lembrar que o IRB também está no acordo." Para ele, não basta abrir o capital do IRB, mas sim privatizá-lo, com leilão. "Somos os sócios e os clientes do IRB e, por isso, vamos propor a privatização", disse. As seguradoras detêm 50% do capital do instituto, cujas tentativas de privatização vêm se arrastando há cerca de cinco anos. O Brasil é um dos poucos países do mundo nos quais o governo detém o monopólio do resseguro. Há cinco anos, o IRB valia algo próximo de R$ 1 bilhão pelas estimativas do mercado. Hoje a previsão de arrecadação do Tesouro com a venda da instituição gira em torno de R$ 500 milhões.