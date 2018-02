O índice do setor de serviços, apurado pelo Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês), caiu para 50,6 no mês passado, contra 50,9 em setembro, abaixo da estimativa de economistas de 51,5. Um dado abaixo de 50 indica contração do setor de serviços.

O setor de serviços representa cerca de 80 por cento da atividade econômica dos Estados Unidos.

(Reportagem de Chris Reese)