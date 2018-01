Setor de tecnologia faz bolsa taiuanesa cair A bolsa de Taiwan iniciou a semana em queda de 1,93%, aos 4.643,87 pontos, liderada pelos papéis de empresas de tecnologia, em razão das perspectivas nada animadoras para o setor. A expectativa de guerra no Oriente Médio também afetou o humor dos investidores em Taipé. Nas Filipinas, a realização de lucros determinou a baixa de 0,28%. Em Seul, o índice Kospi fechou praticamente estável, em queda de 0,04%. Segundo analistas, a razão para a retração do índice é a falta de confiança para se investir no mercado, já que a perspectiva de uma guerra no Iraque é tão próxima. Já o mercado japonês registrou alta de 0,44%, num pregão de poucos negócios, pois muitos investidores não operaram hoje em razão do feriado de amanhã. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,16%; Indonésia: +0,09%; Malásia: -0,37%; Tailândia: -0,36% e Cingapura: -0,59%.