Setor de Telecom é único com rentabilidade negativa na Bovespa A Economática, empresa para análise de investimento em ações, fez o ranking de rentabilidade média dos setores na Bolsa de Valores de São Paulo e verificou que o setor de Telecomunicações é o único que apresentou rentabilidade média negativa no ano de 2004 até 29 de dezembro. O desempenho das ações deste setor mostrou queda de 5,7% no período. O setor de Telecom tem um peso muito expressivo no Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - de 31,8%. Por isso, o desempenho do setor tem impacto direto sobre o resultado do índice. No mesmo período, o Ibovespa subiu 17,65%. Para se ter uma idéia, outros índices apresentaram rentabilidades muito melhores. O Índice de Governança Corporativa subiu 37,8% ou o FGV100, 32,5%. Outros destaques do ranking setorial são os setores de serviços (Telecom, Comercio, Energia Elétrica e Bancos). Por não terem possibilidades de se beneficiar do mercado externo, estes setores não conseguiram ter um desempenho tão bom quanto os setores produtivos e exportadores.