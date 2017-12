Setor de transporte cresce 13% em 2004 A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou dados da pesquisa CNT/Fipe/USP sobre o transporte de cargas em 2004. Segundo a CNT, todos os modos de transporte movimentaram 1,21 bilhão de toneladas em 2004, registrando um crescimento de 13,11% em relação a 2003. No setor rodoviário, o transporte de cargas movimentou 455,57 milhões de toneladas, o que representou um aumento de 15,9% frente a 2003. No mês de dezembro, que costuma ser aquecido por causa do movimento de Natal, foi constatada a maior movimentação, com o transporte de 41,3 milhões de toneladas. No modal ferroviário, em 2004, foram movimentadas 356,1 milhões de toneladas, representando um crescimento de 8,99%. O volume de cargas transportado por via aérea cresceu 26,28%, totalizando 520 mil toneladas. O crescimento do transporte aquaviário de cargas foi de 14,50%, o que correspondeu a um volume superior a 398,96 milhões de toneladas transportadas. O transporte de passageiros também apresentou números favoráveis. No segmento rodoviário interestadual foram registradas 68,5 milhões de viagens, com aumento de 5,38%. Já no intermunicipal, o aumento foi de 13,12%, com 577,19 milhões de passageiros transportados. No transporte coletivo urbano por ônibus, foram transportados mais de 10,61 bilhões de passageiros ao longo o ano, resultando em um crescimento de 12,02%.