Setor de transporte urbano pede novos incentivos A falta de uma política de transporte urbano para as cidades brasileiras é o principal motivo para a crise financeira das empresas de ônibus urbano. A opinião é do presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Vieira da Cunha Filho, que assume o quarto mandato consecutivo na entidade. Segundo Cunha, nos últimos cinco anos as empresas tiveram queda de 20% nas receitas e muitas estão endividadas e desistindo de operar nas maiores capitais. Os motivos são o crescimento do transporte clandestino e dos lotações, o aumento do número de automóveis e dos engarrafamentos e o desprezo geral dos governantes por incentivos ao transporte público. Cunha afirmou que o governo federal não tem uma política para o setor, e pouco tem feito para melhorar a qualidade do transporte nos municípios. Segundo ele, embora as prefeituras sejam as responsáveis diretas pela administração do setor, é o governo federal que pode realizar mudanças nos impostos e negociar financiamentos com instituições internacionais para investimentos em transporte. "O Banco Mundial tem sempre recursos disponíveis, mas para negociar com eles é preciso a ajuda do governo federal." No Congresso De acordo com Cunha, a entidade discute no Congresso a criação de um projeto intitulado "Lei de Diretrizes Nacionais para o Transporte Urbano", com o objetivo de estabelecer uma política para o setor. Ele cita a Colômbia como exemplo de país com transporte caótico que conseguiu mudar o jogo em cerca de cinco anos, com medidas de incentivo. Pelos cálculos da NTU, o setor reúne 2 mil empresas e movimenta cerca de R$ 13 bilhões no Brasil, transportando 50 milhões de passageiros por dia. A frota total reúne 100 mil ônibus de transporte urbano e intermunicipal. Os empregos diretos são cerca de 500 mil. Segundo Cunha, os ônibus estão sofrendo queda expressiva na demanda, principalmente nas grandes cidades, por causa da concorrência com o transporte clandestino e do tráfego difícil. "As ruas estão entupidas de carros e os ônibus andam cada vez mais lentamente", afirma ele. De acordo com Cunha, muitos brasileiros optam por fazer trajetos mais curtos a pé do que de ônibus, porque o tempo gasto é praticamente o mesmo. Com a queda no movimento, as empresas perdem dinheiro, se endividam e não conseguem investir na qualidade dos serviços e em tecnologia. Segundo ele, isso vira um círculo vicioso que afasta ainda mais os passageiros. "O caso de São Paulo é o pior; a frota está toda envelhecida e a sensação é de que o usuário não acredita mais no transporte", diz. Bons exemplos Na visão de Cunha, cidades como Porto Alegre, Curitiba e Santos têm políticas de transporte urbano de qualidade, com a criação de corredores para ônibus e outras medidas. Rio e São Paulo, ao contrário, estão afastando os investimentos no setor. Segundo ele, o empresário Constantino de Oliveira, dono da Gol e do grupo Áurea, está se desfazendo de seus negócios de ônibus na cidade de São Paulo. E o empresário Jacob Barata está fazendo o mesmo com seus negócios no Rio de Janeiro. De maneira geral, Cunha acredita que deveria ocorrer o barateamento das passagens de ônibus através de desoneração tarifária. Outra medida defendida pela NTU é a criação de um fundo de recursos para investimentos em transporte urbano. "É certo que as coisas não podem continuar como estão", afirma. Aos 61 anos, o mineiro Cunha dirige a empresa de transporte Roma, em São Luís (MA). Ele diz que vê bom bons olhos a possibilidade uma futura administração do PT no País. "Eles têm boas iniciativas no transporte público".