Setor de vestuário e calçados é o mais pessimista Os segmentos mais pessimistas em relação à situação dos negócios no primeiro semestre de 2006 são também os que mais sofrem com os efeitos perversos do câmbio apreciado, seja na perda de rentabilidade com as exportações ou maior concorrência de produtos importados no mercado interno. Exemplo disso é o setor de vestuário e calçados. Dados setoriais da Sondagem Conjuntural da Fundação Getúlio Vargas (FGV), detalhados hoje pelo economista Aloisio Campelo a pedido da Agência Estado, mostram que este setor é um dos mais pessimistas em relação à situação dos negócios no primeiro semestre deste ano - 39% das empresas consultadas esperam melhoria dos negócios no primeiro semestre, porcentual bem abaixo das 50% das empresas com perspectiva de melhora na média geral da pesquisa. Ainda nesse setor, 4% das empresas esperam piora no semestre. Como resultado desse pessimismo, 62% das empresas consultadas esperam demitir no primeiro semestre e nenhuma disse que pretende contratar novos funcionários. Outro segmento exportador bastante afetado pelo câmbio em 2005, o de mobiliário, é também o mais pessimista em relação aos negócios no primeiro semestre deste ano. Nada menos que 35% das empresas do setor, na maior parte de pequeno e médio porte - e portanto mais afetadas na competitividade no mercado externo com a valorização do real -, esperam que a situação dos seus negócios vai piorar nos primeiros seis meses de 2006. Apenas 3% acreditam em melhora, gerando um saldo negativo de 32 pontos, o pior para esse segmento em mês de janeiro na série histórica da FGV, iniciada em 1995. Segmentos otimistas Do lado dos segmentos mais otimistas em relação aos negócios no primeiro semestre está o setor de material elétrico, eletrônico e comunicações, que inclui produtos como eletrodomésticos e celulares, cuja produção foi significativamente impulsionada pelo crédito em 2005. Campelo observa que esse grupo inclui produtos como televisores, rádios, aparelhos de som, foto e celulares. Inclui ainda mesas de PABX e material elétrico para automóveis. Nesse setor, 68% das empresas acham que a situação dos negócios vai melhorar no primeiro semestre, e 11% acreditam em piora. "É uma indústria que vai bem e acredita que ainda vai melhorar", destacou Campelo. Outro setor otimista é o metalúrgico que, após sucessivas perspectivas pessimistas reveladas nas sondagens da FGV em 2005, "deu uma guinada" e, na sondagem relativa a janeiro, 66% das empresas disseram acreditar que a situação vai melhorar neste semestre. Campelo lembra que o ano passado foi difícil para esse setor, sob impacto da atividade muito fraca no segmento de construção civil. Em relação a 2006, ele acredita que os empresários do setor metalúrgico visualizam um cenário mais promissor com perspectiva de recuperação de preços no mercado externo e possibilidade de maiores investimentos em infra-estrutura pelo governo.