Setor elétrico pede pressa na definição sobre concessões

"O governo pode não ter pressa, mas nós temos", disse o presidente da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energias (Abradee), Luiz Carlos Guimarães, ao ser questionado sobre comentário do secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. O secretário argumentou hoje que não há pressa no governo em resolver a questão, pois as concessões expiram em 2015. A Abrage defendeu, no evento, proposta de prorrogação das concessões, já entregue ao ministério.

Já a Abradee informou que não tem uma posição fechada sobre a eventual prorrogação das concessões ou à realização de nova licitação. A entidade encomendou parecer jurídico e concluiu que a prorrogação dos contratos não exigiria obrigatoriamente nova legislação. Em qualquer caminho que venha a ser definido, o presidente da entidade pediu tratamento isonômico entre as empresas dos mercados livre e cativo de energia.

O presidente da Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão (Abrate), José Cláudio Cardoso, citou que as concessões de 73.000 quilômetros de linhas vencem em 2015. A hipótese de licitação de tantas instalações de transmissão ao mesmo tempo significaria profunda turbulência no setor, em sua avaliação. "A prorrogação dos contratos de concessão de transmissão é legal, viável e conveniente", defendeu, no seminário Concessões do setor público de energia, em Porto Alegre.

O representante da Abrage reforçou a posição das transmissoras. "Seria mais lógico canalizar recursos para expansão da oferta em vez de adquirir ativos existentes", resumiu Soares. Entre as distribuidoras, a Abradee estimou que no haveria ganhos concretos, em termos de modicidade tarifária, com a realização de licitação. O diretor da Abrage lembrou que a proposta da entidade prevê a criação de um encargo de prorrogação das concessões de geração destinando recursos para promover a modicidade tarifária.