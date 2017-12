Setor elétrico preocupa, diz presidente da Coteminas O empresário Josué Gomes da Silva, presidente da Coteminas, falou hoje sobre o novo modelo do setor elétrico. Para ele, este é o setor que mais preocupa os empresários industriais do País. O problema, segundo o empresário, são os altos custos para a produção de energia no Brasil. "Houve aumentos de custos de 300% na transmissão e distribuição de energia do auto-produtor nos últimos anos, o que retira o estímulo à produção de energia no Brasil", afirmou. Gomes da Silva, que participa do seminário "2004: a retomada do desenvolvimento", no Rio de janeiro, cobrou do Congresso um trabalho voltado para os investimentos nessa área. "Não tenho dúvida que o Congresso Nacional poderá estimular mais a auto- produção de energia no País, aperfeiçoando o marco regulatório do setor elétrico e estimulando os produtores", disse. O empresário falou também que, apesar da importância da agenda microeconômica, não se pode deixar de lado a macroeconomia. Ele aproveitou para criticar as taxas de juros praticadas no País. "Ainda que quiséssemos esquecer dos juros é impossível, já que temos taxas 10 vezes maiores do que os outros países com os quais somos obrigados a competir", disse. O empresário disse mais uma vez que "não podemos esquecer do problema dos juros, que retira do setor produtivo o interesse de investir". Ele admitiu que os bancos centrais em todo o mundo são conservadores, mas destacou que o FED (banco central norte-americano) é ainda mais conservador no objetivo de estimular a economia. O empresário chegou a fazer uma brincadeira sobre suas reclamações sobre juros, lembrando do pai, o vice-presidente José Alencar Gomes da Silva. "Vou parar por aqui com esse tema de juros porque senão todo mundo vai pensar que é um assunto de família", afirmou.