Setor elétrico sairá do Programa de Desestatização As empresas do setor elétrico serão retiradas do Programa Nacional de Desestatização (PND), informou hoje o relator da Medida Provisória 144, deputado Fernando Ferro (PT-PE). Com isso, segundo ele, para as empresas federais do setor serem privatizadas, será necessária a aprovação de uma nova lei. Ele disse, no entanto, que continuará em 49% o limite de participação dessas empresas em consórcios com investidores privados. Mas elas poderão assumir integralmente novos empreendimentos. Ele disse que haverá, na fase de transição para o novo modelo, autorização para que os contratos de concessão de geração sejam prorrogados por 20 anos, sendo proibida a prorrogação das novas concessões. Deverá ser permitido ainda a prorrogação dos contratos de consumidores livres que vençam até 2008. A expectativa é de que a prorrogação seja por 10 anos. O relator disse que o governo tentará votar a Medida Provisória ainda hoje. Se não for possível a votação, ele pretende ao menos ler o relatório, para que a votação ocorra amanhã. O líder do PFL na Câmara, José Carlos Aleluia (BA), anunciou que o partido obstruirá a votação sobre o novo modelo do setor elétrico.