Setor eletroeletrônico fechará ano com queda real de 1º O faturamento da indústria elétrica e eletrônica deverá fechar 2003 com crescimento de 12% em valores nominais em comparação ao mesmo período de 2002 atingindo, R$ 63,2 bilhões, ante os R$ 56,35 bilhões verificados no ano passado. A estimativa foi divulgada hoje pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Se tomado como deflator a coluna 38 do Índice de Preços no Atacado (Ipa), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que considera a variação de preços do setor elétrico, a previsão é de retração de 1% do faturamento real do setor. O setor também registrou leve melhora de performance na área de exportações, saltando de US$ 4,4 bilhões, em 2002, para uma estimativa de US$ 4,7 bilhões em 2003. Ao mesmo tempo, as importações recuaram no mesmo período para US$ 9,5 bilhões, em 2003, ante US$ 10,1 bilhões no ano passado. Com isso, o déficit comercial do setor recuou de US$ 5,7 bilhões, em 2002, para uma previsão da Abinee de US$ 4,8 bilhões para esse ano. Na comparação anual, houve redução no índice de emprego do setor, com uma estimativa de eliminação de dois mil postos de trabalho, o que deverá resultar em um contingente de empregados de 121 mil trabalhadores em 2003, ante um contingente de 123 mil em 2002.