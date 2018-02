Setor energético lidera anúncios de investimentos O setor no qual as empresas mais anunciaram investimentos no Brasil, no ano passado, foi o que concentra as empreas de energia, gás e eletricidade, com US$ 54,847 bilhões, de acordo com o levantamento "Intenções de investir no Brasil anunciadas pelas empresas à imprensa" realizado pela consultoria Simonsen Associados, divulgado hoje. Esse valor, segundo a consultoria, corresponde a 35,1% dos US$ 156 bilhões de investimentos divulgados pelas empresas de todos os setores, nacionais ou estrangeiras, em 2001. Logo a seguir vêm as empresas da área de comunicações, que anunciaram ao longo de 2001 US$ 36,062 bilhões de recursos a serem aplicados no País. A indústria de metal primário teve investimentos anunciados de US$ 7,834 bilhões, ou 5% do total, a de equipamentos de transporte de US$ 5,954 bilhões (3,8%) e a de mineração de metais, de US$ 5,609 bilhões (3,6%). A consultoria usou como fontes os investimentos divulgados pelas empresas aos principais jornais e revistas do País em 2001.