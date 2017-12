Setor espera elevar faturamento em 12,7% no ano A indústria de autopeças estima obter em 2005 um faturamento bruto de US$ 18,6 bilhões, com aumento de 12,7% sobre o faturamento de US$ 16,5 bilhões registrado em 2004. Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças). A capacidade ociosa deve cair de 15% em 2004 para 13% este ano. O setor espera alcançar a rentabilidade de 3% sobre as vendas, em média; mesmo número de 2004. Os investimentos programados para 2005 devem chegar a US$ 1 bilhão, com crescimento significativo sobre os US$ 600 milhões aplicados em 2004. De janeiro a abril deste ano, a indústria faturou 11,5% a mais do que em igual período no ano passado. Os números nominais não foram divulgados. No primeiro trimestre de 2005, as autopeças tiveram superávit comercial de US$ 7 milhões, revertendo déficit de US$ 10 milhões registrado nos primeiros três meses de 2004. De janeiro a março deste ano, as exportações aumentaram 38% ante o mesmo período do ano anterior, enquanto as importações foram 36% maiores do que nos primeiros três meses de 2004.