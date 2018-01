Setor está otimista com aprovação de programa nuclear Entidades e empresas do setor nuclear brasileiro estão otimistas com a aprovação, nesta quarta-feira, do novo Programa Nuclear Brasileiro (PNB), que prevê a geração de até 4 mil megawatts (MW) com esse fonte de energia. O assunto está na pauta da reunião do Conselho Nacional de Pesquisa Energética (CNPE), informou nesta segunda o novo presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear (Aben), Francisco Rondinelli, que tomou posse em cerimônia no Clube de Engenharia do Rio. Durante o evento, todos os discursos falavam de um novo momento da energia nuclear brasileira após a aprovação pelo CNPE. O programa foi elaborado no ano passado e, a partir deste ano, a energia nuclear voltou a constar dos planos de expansão do parque gerador brasileiro. No Plano Decenal de Energia Elétrica (PDEE), por exemplo, está a conclusão de Angra 3. Já o Plano Nacional de Energia 2030 fala em 4 mil MW para o futuro. "A energia nuclear é uma opção cada vez mais viável para , junto com o gás, completar a matriz termelétrica brasileira", afirmou Rondinelli. Segundo ele, o projeto prevê a construção de três novas usinas, além de Angra 3, com custo que pode girar em torno dos US$ 3 bilhões cada uma. Anteriormente, falava-se em um número maior de usinas com capacidade menor, mas agora a idéia é focar em grandes projetos, do porte das usinas do complexo de Angra dos Reis. De acordo com o presidente da Eletronuclear, estatal responsável pelo setor, Othon Pinheiro, o objetivo do programa é nacionalizar grande parte das obras, que poderiam ter até 70% do seu valor investidos no Brasil. Para Rondinelli, há opções de financiamento externo e tecnologia para construir as usinas. "Falta apenas o pontapé inicial."