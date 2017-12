Setor imobiliário espera crescer 15% em 2004 O presidente do Sindicato da Habitação (Secovi), Romeu Chap Chap, disse hoje que o setor tem expectativa de crescer entre 10% e 15% em 2004. De acordo com ele, o governo Lula teve que fazer "uma cirurgia na economia" esse ano e a tendência a partir de agora é de recuperação. O presidente do Secovi afirmou que de janeiro a setembro deste ano houve queda de 10% nas unidades vendidas, em relação ao mesmo período do ano passado. Neste quarto trimestre, a Caixa Econômica Federal e a Nossa Caixa retomaram os financiamento e há expectativa que se encerre o ano com queda de 5% nas unidades vendidas. "O Produto Interno Bruto brasileiro caiu 0,3% de janeiro a setembro e o setor da construção civil liderou essa queda, com baixa de 10,9% no mesmo período", disse. Chap Chap afirmou que, apesar da queda nas vendas causada pela diminuição do poder aquisitivo da população, houve um aumento de 40% nos lançamentos na capital paulista. Isso porque, segundo ele, o Plano Diretor de São Paulo obrigou as empresas a disputar "uma corrida para aprovações de projetos, uma vez que a legislação municipal está restringindo cada vez mais o uso do terreno para construção".