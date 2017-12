Setor industrial da China tem ritmo de queda mais intenso em três anos

A atividade do setor industrial da China caiu no ritmo mais rápido em três anos em agosto. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgado nesta terça-feira recuou para 49,7 em agosto ante 50 do mês anterior.

Já o PMI oficial de serviços caiu para 53,4 em agosto, ante 53,9 em julho.

O resultado apurado pelo indicador para a indústria reforça as preocupações com a saúde da segunda maior economia do mundo. A marca de 50 pontos separa crescimento de contração em uma base mensal.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para tentar estimular a economia, o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) injetou 110 bilhões de yuans (US$ 17,25 bilhões) em liquidez no sistema bancário do país por meio de seu mecanismo de empréstimo de médio prazo (MLF, na sigla em inglês).

Em comunicado publicado em sua página na internet, o PBoC disse que o crédito vence em seis meses e foi oferecido a uma taxa de juros de 3,35%. Os recursos foram destinados a 14 bancos.

No fim de agosto, os empréstimos pendentes de médio prazo totalizavam 490 bilhões de yuans. Segundo o PBoC, os fundos seguem para as pequenas empresas e para o setor agrícola.