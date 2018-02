Setor manufatureiro da zona do euro se recupera em outubro

O índice do setor manufatureiro europeu (Markit) subiu para 50,7 em outubro contra 49,3 em setembro. O número ficou em linha com as estimativas anteriores e com as previsões de economistas, e provocaram uma pequena reação no mercado.

Esta é a primeira vez que uma leitura fica acima da marca dos 50 --que diferencia o crescimento da contração-- desde maio de 2008 e é o maior patamar desde abril de 2008, quando o indicador chegou a 50,7.

"Os dados de hoje sugerem que a recuperação na zona do euro está começando a ganhar ritmo... Nós continuamos cautelosos sobre a perspectiva econômica nos próximos meses", disse Colin Ellis da Daiwa Securities.

A zona do euro deve se recuperar da recessão no terceiro trimestre após ter se contraído em 0,1 por cento no segundo período do ano e 2,5 por cento no primeiro, segundo especialistas.

Este cenário dará ao Banco Central Europeu uma pequena razão para aumentar a taxa de juro, que está em seu menor nível histórico, em 1 por cento.