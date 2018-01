Setor moveleiro perde 3,92% do faturamento em 2005 O ano de 2005 não foi bom para os fabricantes de móveis. Dados divulgados hoje pela Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) mostram recuo de 3,92% no faturamento na comparação com 2004, para R$ 12 bilhões. O consumo interno registrou uma queda de 6,6%, para US$ 9,9 bilhões, e as exportações registraram forte desaceleração. Em 2005, a alta das vendas externas foi de 5,3% sobre 2004, para US$ 990,4 milhões, mas em 2004, haviam crescido 42,2% ante 2003. A direção da Abimóvel atribui o cenário negativo do setor à desvalorização do dólar ante o real - o que prejudica as exportações - , e a freqüente alta da taxa básica de juros (Selic, que fechou 2005 a 18% ao ano) no ano passado, que inibe o aquecimento do mercado interno. Superávit Ainda assim, o setor registrou um superávit comercial (exportações maiores que importações) de US$ 883 milhões, superior aos US$ 849 milhões verificados em 2004. Isso porque, embora a participação das exportações na produção tenha caído de 22% em 2004 para 18,3% em 2005, as importações também recuaram, de 2,6% para 2,3% na mesma base de comparação. O principal destino das exportações brasileiras em 2005 foram Estados Unidos (39,5%), seguido por França (9,7%) e Reino Unidos (7,6%).