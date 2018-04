Setor moveleiro perde com dólar alto, avalia Abimóvel O setor moveleiro nacional, que vem aumentando anualmente as exportações, mais perde do que ganha com o dólar acima de R$ 3,00, afirma o presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), Domingos Sávio Rigoni. Por conta disso, as exportações deste ano, que até junho (US$ 240,56 milhões) foram maiores do que as de igual período de 2001 (US$ 233,5 milhões), podem chegar a dezembro abaixo dos US$ 483 milhões do ano passado. "Ninguém ganha com isso (dólar acima dos R$ 3,00). Os custos de produção aumentam e os compradores internacionais pressionam por descontos", diz. "E os fabricantes acabam cedendo, para não perder mercado". Segundo ele, os preços dos químicos (colas, tintas e vernizes), das ferragens e dos acessórios, entre outros, subiram. "O aglomerado e o MDF (aglomerado de melhor qualidade) subiram entre 10% e 12% na virada de julho para agosto, as ferragens aumentaram 12%, os químicos entre 7% e 8%, as dobradiças, 7%, e as lâminas de madeira 10%. A matéria-prima está subindo muito, mas a gente não pode repassar esses aumentos", afirma. Para Rigoni, o patamar ideal do dólar para o setor seria em torno de R$ 2,50 a R$ 2,60. "Já estamos perdendo exportações para a Argentina e o Uruguai, que estão em crise. Não podemos perder mais para outros países por conta dos preços", diz. As exportações para a Argentina caíram de US$ 35,1 milhões, de janeiro a junho de 2001, para US$ 3,551 milhões no primeiro semestre deste ano. As que têm o Uruguai como destino caíram de US$ 10,7 milhões para US$ 6,2 milhões no mesmo período comparativo. Ainda assim, Rigoni projeta um crescimento de 5% no faturamento do setor, que em 2001 foi de R$ 9,6 bilhões. "Esse número pode crescer se os Estados Unidos melhorarem", prevê. Os EUA são os maiores compradores de móveis do Brasil, principalmente os de madeira maciça, fabricados, na maior parte, no pólo de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Se isso acontecer, Rigoni não descarta aumento do número de empregados do setor, hoje em 900 mil, distribuídos por 13,5 mil empresas associadas à Abimóvel.