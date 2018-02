Setor privado criou 130 mil vagas em janeiro nos EUA A pesquisa da Automatic Data Processing Inc. (ADP) e da consultoria Macroeconomic Advisers estimou que em janeiro foram criados 130 mil novos postos de trabalho no setor privado americano. Economistas esperavam que houvesse aumento de 45 mil vagas. Em dezembro, o número de novas vagas oferecidas pelo setor privado aumentou em 40 mil, revisado de aumento de 189 mil informado antes. A pesquisa é normalmente observada pelos mercados por anteceder o relatório do governo americano sobre o comportamento do mercado de trabalho. Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho dos EUA informará o volume de novas vagas oferecidas em janeiro. A pesquisa do Departamento do Trabalho inclui as vagas no serviço público. As informações são da Dow Jones.